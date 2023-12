AGI/Vista - Dal femminicidio di Vanessa Ballan "ne vien fuori una storia inquietante, una storia che aveva già dei segnali. Probabilmente dovremo metter mano anche alla legge che stabilisce il Codice rosso, perché la tempestività è fondamentale". Lo ha affermato il presidente del veneto, Luca Zaia. Secondo Zaia "a questo punto va inasprita ancora di più la legge. Alle ragazze che trovano in queste condizioni dico di contattare gli sportelli che ci sono, ne abbiamo 39 in Veneto; abbiamo peraltro uno sportello che si chiama 'InOltrè che garantisce a tutti l'anonimato, abbiamo 70 posti letto a disposizione per ospitare le donne che subiscono percosse, maltrattamenti o che devono allontanarsi da casa, anche con minori. Sedici di questi posti letto sono anonimi e quindi molto segreti e riservati. Ma soprattutto dico a tutte di denunciare, denunciare, denunciare". Fonte video: Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev