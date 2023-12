AGI/Vista - Il premier Giorgia Meloni è arrivato poco fa ad Asti per la firma del Patto per lo sviluppo. Un'intesa da oltre.800 milioni di euro che permetterà l'utilizzo delle risorse dei fondi Europei per la coesione. Il primo ministro è stato accolto da una piccola folla che ha seguito l'arrivo dell'auto. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev