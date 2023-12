Nel 2023 110mila interventi per potenziare la rete autostradale, il video di Autostrade per l'Italia

AGI/Vista - Solo nel 2023 Aspi ha attivato e gestito oltre 110.000 interventi con un impegno economico di oltre 1,6 miliardi di euro per proseguire le attività di manutenzione, per continuare o avviare il lavoro di realizzazione delle grandi nuove infrastrutture necessarie per far fronte alla saturazione di alcune tratte e, soprattutto, per proseguire il lavoro di ammodernamento degli asset autostradali. Un bilancio importante, denso di numeri e di obiettivi raggiunti quello tracciato da Autostrade per l'Italia sul finire del 2023, quello presentato in un video. La clip racchiude immagini di alcuni dei principali interventi, in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo. Courtesy: Autostrade per l'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev