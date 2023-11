AGI/Vista - "Dopo questo incontro abbiamo una ragione più per scioperare venerdì nelle Regioni del Sud. Torneremo in piazza in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. Abbiamo espresso al Governo le istanze di cambiamento espresse dalle piazze. Il Governo ha ascoltato, ma la legge di bilancio resta invariata. Noi continuiamo a ritenerla sbagliata e non utile per il Paese. Abbiamo chiesto il ritiro dell'articolo 33 sulle pensioni. Il Governo ha detto che sta valutando modifiche del provvedimento, non il ritiro. Restano tutte le ragioni per continuare a mobilitarci: emergenza salariale, evasione fiscale, risorse sulla sanità, rinnovo dei contratti, si continua a fare cassa sulle pensioni, precarietà. Continueremo a mobilitarci" lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a seguito dell'incontro con il Governo sulla manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev