La Farnesina si illumina di arancione per giornata contro violenza sulle donne, ecco l'accensione

AGI/Vista - La Farnesina si illumina di arancione per la giornata contro la violenza sulle donne. Ecco il momento dell' accensione. "A Giulia, affinché il suo nome rimanga a simbolo di tutte le donne vittime di violenza, ho intitolato le borse di studio del ministero degli Esteri Invest your talent in Italy per giovani laureandi da 17 Paesi nel mondo", ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev