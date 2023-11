AGI/Vista - "La Festa del Torrone è una grande manifestazione a cui partecipo sempre con grande piacere, un momento di aggregazione in cui si mette insieme storia, tradizione, cultura, gusto, economia e turismo. Credo che sia molto importante per la città che è sempre meravigliosa e per la Regione, bisogna tutelarla e sostenerla in tutti i modi" Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della sua visita alla 26ma Festa del Torrone iniziata da Piazza Duomo e proseguita alla Loggia dei Militi dove è allestita una fabbrica di torrone in cui si possono ammirare tutte le fasi della creazione di uno dei dolci più amati in Italia e all'estero. Successivamente ha visitato alcuni degli 80 stand e, infine, insieme ai rappresentanti locali ha partecipato all'accensione delle luminarie dedicate a Gianluca Vialli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev