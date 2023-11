AGI/Vista - "Per Trenitalia e Fs questa è una giornata importante: portiamo avanti la politica dell'inclusione anche insieme ai bambini. I bambini riescono anche a far capire concetti nuovi alle famiglie, come nel caso della sostenibilità. Vedere questi bambini stare insieme, vista la situazione del mondo, fa piacere" lo ha detto Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia, a margine dell'evento "I bambini incontrano il Papa" alla stazione Ostiense di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev