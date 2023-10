AGI/Vista - "Questo è un comune straordinario, famoso anche a livello internazionale anche per l'eccellenza del tartufo bianco, ed è il comune che ha dato i natali a un grande italiano come Enrico Mattei. Lo ricordiamo oggi dopo aver celebrato ieri il sessantunesimo anniversario della sua scomparsa, fu uno degli artefici del miracolo italiano del dopoguerra, capace di vedere un'opportunità dove altri vedevano solo crisi, di capire che la politica energetica di un Paese è fondamentale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la presentazione dell'accordo per la Coesione fra la Presidenza del Consiglio e la Regione Marche, ad Acqualagna. "Mattei sapeva che le grandi nazioni lavorano insieme quando una ha rispetto dell'altra. Il governo ha preso spunto da Mattei per il Piano con cui puntiamo a riposizionare la nazione anche dal punto di vista strategico", ha aggiunto. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev