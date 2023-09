AGI/Vista - "Lavoriamo insieme per rendere i collegamenti sempre più funzionali ed efficaci in tutta la regione, che deve diventare un'area interconnessa. Ringrazio il ministro Matteo Salvini che, da quando ha assunto questo incarico, ha impresso un cambio di passo: mai ho assistito a così tante inaugurazioni. Andiamo avanti in questa direzione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Lainate, nel corso dell'inaugurazione della quinta corsia dell'Autostrada A8 Milano Nord -Lainate. Fonte video: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev