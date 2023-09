Marine Le Pen arriva a Pontida, Salvini le dona libro sui ponti più famosi

AGI/Vista - Marine Le Pen è arrivata a Pontida per la seconda giornata del tradizionale appuntamento della Lega ed è stata accolta nel retropalco da Matteo Salvini: il leader della Lega le ha consegnato il libro "Fatti per unire" di Roberto Nicolucci e che illustra alcuni dei ponti più famosi al mondo in vista della realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Fonte video: Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev