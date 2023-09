Di Foggia (Terna): Autorizzata tratta Ovest Tyrrhenian Link, opera strategica per il Paese

AGI/Vista - “L'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è un passaggio fondamentale che ci permette di avviare la realizzazione di un'opera strategica per il Paese. Il Tyrrhenian Link, per cui Terna investirà complessivamente 3,7 miliardi di euro, consentirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili contribuendo in maniera determinante alla decarbonizzazione del sistema elettrico. La rapidità con cui l'opera è stata autorizzata dal Ministero è frutto della continua collaborazione tra Terna e le istituzioni e conferma la strategicità del progetto”. Queste le parole di Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato di Terna sull'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della tratta Ovest del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto in cavo sottomarino, in corrente continua, tra Sardegna, Sicilia e Campania di circa 970 km di lunghezza e 1.000 MW di potenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev