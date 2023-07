Meloni a Washington incontra senatori bipartisan del Congresso Usa

AGI/Vista - Pranzo di lavoro al Senato per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Prendono la parola il senatore, Chuck Schumer, e il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell. Dopo i saluti iniziali è intervenuta la premier che ha ringraziato per l'accoglienza calorosa. Meloni ha sottolineato l'importanza di stare al fianco dell'Ucraina per il mondo intero. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev