AGI/Vista - "Come Regione e con il presidente dell'Anci Conte siamo stati i primi a livello nazionale a chiedere che ci sia una cabina di regia. Non perché ci divertiamo a far queste robe, ma perché se si lascia fare alle Prefetture in autonomia dopo da qualche parte una tendopoli ce la troviamo". Lo ha detto stamani il presidente del Veneto Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev