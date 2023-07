AGI/Vista - “Io sono contrario al mercato. Voglio essere coerente con quello che dico, non faccio politica personale e non devo fare campagna acquisti. Ho un disegno politico perché Forza Italia possa essere dimora di riformisti, garantisti, liberali, europeisti, cristiani che vogliono fare politica insieme. Per avere una pietra angolare nel nostro sistema politico, alternativa alla politica e parte determinante del centrodestra. Io offro un progetto ,non candidature. Abbiamo avviato un percorso per il civismo, che voleva avviare già il Presidente Silvio Berlusconi. Vogliamo essere quello che ha rappresentato la Democrazia Cristiana nella storia del nostro Paese. Il nostro riferimento politico è il Partito Popolare Europeo”, le parole di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e neo Segretario di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev