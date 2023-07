AGI/Vista - "Un saluto affettuoso agli amici dell'Emilia che stanno vivendo un momento difficile. Ovviamente gli amici della Romagna, in particolare, aspettavano dal governo nazionale le risorse per ripartire. Per adesso i soldi non sono arrivati. Bisogna avere fede, fiducia, nel futuro. E' arrivato solo il generale. Vediamo se arrivano i soldi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev