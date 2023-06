AGI/Vista - “Il consiglio nazionale si terrà a Roma, eleggeremo il nuovo presidente di Forza Italia, che rimarrà in carica fino al congresso nazionale. Si è svolta una riunione dei tre gruppi parlamentari. Lo spirito è unitario. Sono intervenuto dicendo che dobbiamo lavorare tutti. C'è disponibilità a coinvolgere tutti i membri della classe dirigente per preparare i grandi eventi che abbiamo. Che organizzeremo a Gaeta e a Paestum. Intanto mobilitazione nazionale il 24 e il 25 per il tesseramento. Sarò in Liguria e in Piemonte. A Novara ci sarà una manifestazione per celebrare i due giorni del tesseramento”, le parole di Antonio Tajani, Forza Italia, dopo la riunione dei gruppi parlamentari del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev