AGI/Vista - "Sono veramente scosso questa mattina, anche pensando all'apporto che ha avuto per questo Paese. Io l'ho conosciuto da vicino, era una persona geniale, generosa e di una creatività unica. Se ne va un pezzo d'Italia. Non voglio parlare di politica in un giorno così”, le parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in occasione del funerale di Stato di Silvio Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev