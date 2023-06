AGI/Vista - "L'Europa non è un club, e non è basata solo su regole e interessi. L'Europa è prima di tutto una civiltà, basata sul principio che gli uomini sono liberi e uguali, valori da cui dipendono anche idee come la solidarietà, la sussidiarietà e lo stato di diritto. Non permetteremo che questi principi siano messi in discussione e distrutti da chi pensa di poterci riportare agli anni più difficili del secolo scorso". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev