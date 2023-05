AGI/Vista - Riapre dopo tre anni, e una ristrutturazione di circa 40 milioni di euro, il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa che si conferma la base di easyJet. A regime questo terminal, rimasto chiuso da giugno 2020 per la pandemia, "ospiterà 7 milioni di passeggeri l'anno", dice l'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, evidenziando che è una riapertura "quanto mai tempestiva" e rappresenta "un ritorno alla normalità", dimostrando che "la pandemia è alle spalle e che abbiamo recuperato il traffico passeggeri pre-Covid". "Malpensa deve poter tornare a volare con le proprie ali senza che nessuno cerchi di tarparle". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia , Attilio Fontana, intervenendo alla riapertura del Terminal 2 dello scalo varesino. "Credo che tutti abbiano capito che malgrado tanti tentativi, Malpensa vola sempre più in alto perché è un punto di riferimento unico in questo Paese e va sviluppato Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev