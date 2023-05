AGI/Vista - “Credo che sia fondamentale che il centrodestra che governa il Paese si presenti unito, specialmente nei capoluoghi di provincia. Parliamo in tutti i casi di un'elezione amministrativa che coinvolge un milione e mezzo di abitanti. Quello che è successo in Toscana, ad Ancona, a Brindisi e nel maggior numero di città in Sicilia è emblematico ed esplicito. Siamo soddisfatti in particolare perché i nuovi sindaci di Brindisi e Ancona sono di Forza Italia”, le parole di Paolo Barelli, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev