AGI/Vista - “Credo che una città come Ancona sia simbolo di un centrodestra vincente in Italia. Anche in Toscana, ad esempio, ci davano perdenti in alcuni comuni. Anche la vittoria di Brindisi è molto significativa. Se aggiungiamo anche quanto accaduto in Sicilia mi sembra che le cose per centrodestra e Governo vadano molto bene”, le parole di Paolo Barelli, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev