Zaia: Autonomia non vuole spaccare l'Italia in due

AGI/Vista - In audizione al Senato "noi andremo a portare la nostra posizione, che è quella di un'autonomia assolutamente solidale, di un'autonomia che non vuole spaccare l'Italia in due, come qualcuno vuol dire, di un'autonomia che non è contro l'unità nazionale, ma l'autonomia è una vera soluzione della responsabilità", le parole del presidente del Veneto Zaia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev