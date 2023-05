AGI/Vista - “Come ho dimostrato al Corriere del Veneto, le regioni del sud hanno speso i fondi europei come tutte le altre regioni italiane. Anche se l'andamento della spesa ha tempi diversi. Quindi non i sono differenze sostanziali nella spesa del Pnrr. Solo un errore: non tagliare fuori le regioni dalla spesa del Pnrr, lo avevamo detto anche al Governo Draghi. I ministeri stanno alla metà della performance delle regioni. Dire che certe regioni non spendono è una manipolazione della realtà. Fitto ormai è il ministro Piano Piano”, le parole del Presidente della Puglia, Michele Emiliano, dopo la Conferenza Stato-Regioni con il Ministro Fitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev