AGI/Vista - “C'è un punto di principio: siamo davanti a una spinta centralistica irresponsabile. Perché lo Stato centrale è una palude in cui affonda tutto. Sono i ministeri che hanno speso meno i fondi europei, non le regioni. Noi siamo d'accordo su una linea di autonomia spinta delle regioni. Poi chiarito il rifiuto del neo centralismo, discuteremo per evitare che l'autonomia differenziata significhi penalizzazione ulteriore del Sud. In particolare, con riferimento al residuo fiscale. Intanto dobbiamo sconfiggere questo tentativo di neo centralismo. Da Napoli iremmo d'accordo con una linea neo borbonica ma non credo sia la cosa migliore per l'Italia”, le parole di Vincenzo De Luca, Presidente della Campania, a margine della Conferenza delle Regioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev