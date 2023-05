AGI/Vista - "Oggi la rivoluzione tecnologica e digitale ci pone di fronte a nuove manifestazioni del potere, che, per la sua stessa intrinseca natura, tende a superare i limiti imposti dalle Costituzioni anche attraverso forme diverse e inedite, ma non per questo meno insidiose e pericolose". Lo ha detto il presidente della camera, Lorenzo Fontana, intervenendo a montecitorio al convegno "Potere e Costituzione - Enciclopedia del diritto". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev