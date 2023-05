Zaia: Parità di genere deve essere raggiunta assolutamente

AGI/Vista - "La parità di genere deve essere assolutamente raggiunta. Oggi ancora non ce l'abbiamo perché a parità di professionalità la meritocrazia non premia le donne, ma molto spesso premia i maschietti e questo non va bene. Penso che dovremmo legiferare a livello nazionale affinché non ci si aggrappi alle pari opportunità, ma a qualcosa di più fattivo e concreto", le parole di Luca Zaia all'incontro annuale di Anap Veneto. / Fb Confartigianato Imprese Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev