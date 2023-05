Lagarde (Bce): Non siamo dipendenti dalla Fed

AGI/Vista - "Ho sentito della dipendenza fiscale della dipendenza finanziaria. Non avevo sentito la dipendenza dalla Fed. Quindi la BCE è una banca centrale indipendente. Guarda cosa fanno gli altri in tutto il mondo dalla Nuova Zelanda, che è stata un'interessante innovatrice nel campo della politica monetaria fino alla Fed e altri. Ed è ovvio che l'economia americana, in qualunque modo si evolva, ha effetti di ricaduta in tutto il mondo, date le sue dimensioni, la profondità dei suoi mercati finanziari. Ma abbiamo un obiettivo. Sappiamo da oggi che abbiamo più terreno da percorrere. E qualunque sia la decisione della Fed nelle prossime settimane, mesi, saremo inchiodati al nostro obiettivo e, ovviamente, terremo conto delle variabili. Gli eventuali spillover saranno presi in considerazione, ma non siamo dipendenti dalla Fed", le parole della presidente della Bce Lagarde nel corso di una conferenza stampa. / Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev