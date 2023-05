AGI/Vista - "Oggi c'è un evento drammatico, a pochi km di distanza dall'Italia c'è una guerra. Noi sappiamo che il modo migliore per conservare la nostra indipendenza e libertà è avere delle forze armate adeguate, essere pronti per ogni evenienza in modo che la pace rimanga sovrana e indiscussa. A voi, più ancora che alla politica, spetta il compito di garantire la certezza che la nostra pace possa essere difesa fino alle estreme necessità". Con queste parole il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto in occasione del 162esimo anniversario dell'esercito italiano, celebrato stamattina a Roma, in piazza del Popolo. Esercito Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev