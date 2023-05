Alluvione in Emilia, Bonaccini: Stiamo facendo tutto il possibile, ringrazio Meloni per il sostegno

AGI/Vista - "Stiamo facendo tutto il possibile insieme alla protezione civile regionale e agli amministratori locali. Arriveranno i rinforzi dalle protezioni civili di cinque regioni, da Toscana, Veneto, Lombardia, Liguria e Marche per dare un supporto ai nostri volontari. Ho sentito Meloni che ringrazio per il suo sostegno e la vicinanza". Lo afferma il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sulla situazione maltempo e l'alluvione in Emilia Romagna. Ig Bonaccini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev