Def, Mollicone (FdI): Nessuna lettura politica, ma solo questione numerica di missioni e assenze

AGI/Vista - “Nessuna lettura politica, è solo una tecnicità. Una questione numerica tra missioni e assenze. Verrà corretto formalmente l'atto e rimesso in votazione. L'opposizione fa sorridere, gridano come se avessero assaltato la Bastiglia. Non è un merito loro ma una svista tecnica. Sono incidenti d'aula ce possono accadere. Il Def è stato approvato con la maggioranza dei voti, ma per regolamento d'Aula serve maggioranza assoluta. Non c'è problema politico”, le parole di Federico Mollicone, Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev