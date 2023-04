AGI/Vista - "Questo decreto è il modo sbagliato in cui si affronta una sfida di così grande importanza, per costruire l'Italia dei prossimi decenni. Ditelo se non condividete gli obiettivi del Next generation Eu. Siate sinceri". Lo ha detto, rivolgendosi al governo, la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nell'Aula della Camera, in sede di dichiarazione di voto finale sul decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della Politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev