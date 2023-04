Semplificazione, siglato accordo tra Ministra Casellati e Governatore Abruzzo Marsilio

AGI/Vista - l presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il Ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Alberti Casellati, hanno sottoscritto oggi, a L'Aquila, a Palazzo Silone, un Protocollo di intenti sulla semplificazione normativa. Il documento è finalizzato al riassetto normativo statale e regionale, alla eliminazione delle incongruenze nei diversi settori legislativi per assicurare un quadro certo e trasparente di regole semplificate all'interno del quale operatori e pubblica amministrazione siano in grado di svolgere le proprie funzioni sociali. Fb Marsilio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev