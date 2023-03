Salvini: Ponte sullo Stretto sarà opera più green al mondo

AGI/Vista - "Mi spiace leggere sciocchezze di gente che non sa ciò di cui parla. Il terremoto c'è in Italia come in Giappone, in Turchia. Questo non impedisce di costruire ponti in totale sicurezza. La cosa bella è che siccome molti si riempiono la bocca di parola green, il ponte sullo Stretto sarà la grande opera più green al mondo.", le parole di Salvini a Genova. / Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev