AGI/Vista - Il problema non è il superbonus. Il problema sono i meccanismi di cessione che sono stati disegnati. Chi ha disegnato quei meccanismi senza discrimine e senza discernimento, è lui, o lei o loro i colpevoli di questa situazione per cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti". L'ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti riferendosi al precedente premier Mario Draghi, di cui ha letto un passaggio dell'ultimo discorso dell'ex governatore di Bankitalia fatto al Senato, durante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Giorgetti non ha citato Draghi per nome se non con l'espressione "una persona di cui ho molta stima e con cui ho fatto il ministro". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev