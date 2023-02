(Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2023 "L'invasione della Russia in Ucraina è diventata la prova dei secoli, è stato un test per l'America, un test per il mondo, una prova se difendere i principi più basilari, la sovranità o il diritto di un popolo a vivere libero dalla tirannia, la democrazia". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev