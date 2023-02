Regionali Lombardia, Salvini: “Silvio, Giorgia e Maurizio sono amici, non solo colleghi”

(Agenzia Vista) Milano 7 febbraio 2023 “Cento giorni di Governo con degli alleati, anzi degli amici. Lo dico per sostanza, Maurizio, Silvio e Giorgia sono amici non solo colleghi di lavoro. E' la differenza tra un centrodestra unito e le sinistre divise in Lombardia e Lazio”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali in Lombardia. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev