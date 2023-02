Autonomia, Lupi: “All'epoca dei referendum molti governatori di sinistra la volevano”

(Agenzia Vista) Roma 02 febbraio 2023 “La nostra posizione è che l'autonomia differenziata è uno dei punti del programma per cui siamo stati eletti ed è giusto che il Consiglio dei ministri lo approvi e che inizi il suo iter parlamentare. Ricordiamo che è un disegno di legge e non un decreto quindi il Parlamento potrà nel confronto con la maggioranza, il governo, le istituzioni, gli enti locali e i soggetti interessati migliorare migliorare questo disegno. Ricordo anche alla sinistra che quando ci fu il referendum sull'autonomia differenziata da parte di Veneto e Lombardia molti governatori di sinistra che oggi si stanno schierando contro non si capisce perché ritenevano fondamentale e importante l'autonomia: lo dico a Bonaccini, ai vari De Luca e ad Emiliano. Se c'è un contenuto da migliorare lo si migliora. Noi moderati darà il proprio contributo su questo” Così Maurizio Lupi leader di Noi Moderati fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev