Zaia: “Accordo con Casellati per semplificazione porta sburocratizzazione e pulizia norme”

(Agenzia Vista) Venezia 30 gennaio 2023 “E' la terza visita di un Ministro di questo Governo, dopo Sangiuliano e Calderoli. Per la prima volta in Italia mettiamo in piedi un accordo che avrà tempistiche definite, ci sarà una sburocratizzazione ed una pulizia di norme”. Lo ha dichiarato il Governatore del Veneto Luca Zaia nella conferenza a margine della firma dell'accordo con il Ministro delle Riforme Casellati, in materia di semplificazione normativa che si è svolto a Venezia. / Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev