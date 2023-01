Giornata della Memoria, Fontana: “Eroi sono loro che hanno difeso legge morale”

(Agenzia Vista) Milano 27 gennaio 2023 “Ai giovani dico di non vedere gli eroi come delle persone avulse dalla realtà, non pensate che gli eroi sono qualcosa di diverso dalla quotidianità, sono persone come noi che però hanno avuto ben chiara la volontà di difendere quella legge morale che deve essere in ognuno di noi”. Lo ha dichiarato il Governatore della Lombardia Attilio Fontana a margine della posa delle pietre di inciampo a Palazzo Estense e alla consegna delle Medaglie d'Onore alla memoria di sette deportati varesini. / Facebook Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev