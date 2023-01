Zaia: “Sono gli immigrati i primi a chiedere il rispetto delle regole”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Padova 17 gennaio 2023 “La prima comunità in Veneto è quella magrebina, i veneti aprivano le porte a loro. Se oggi tornassero non avrebbero le stesse reazioni. Gli immigrati sono i primi a chiedere il rispetto delle regole, sono loro a fare la battaglia per primi”. Lo ha dichiarato il Governatore del Veneto Luca Zaia nel corso della presentazione del suo libro “I pessimisti non fanno fortuna” che si è tenuto a Padova. / Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev