Caro benzina, Di Vincenzo (Fegica): “Incontro deludente, fiducia si ottiene con i fatti”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 17 Gennaio 2023 “Durante l'incontro non c'è stato alcun impegno concreto, i verbi continuano a essere coniugati al futuro e al condizionale. Per il momento non c'è niente che ci possa far dire che lo sciopero è revocato. Abbiamo proposto di sottoscrivere un protocollo d'intesa che raccogliesse le volontà di questo ministro, ma anche degli altri” Così il presidente di Fegica, Roberto Di Vincenzo al termine dell'incontro con i tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Via Veneto a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie