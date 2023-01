Regionali Lazio, Conte: “Candidatura Donatella Bianchi non è stata una ripicca al Pd”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 12 gennaio 2023 “Noi non abbiamo pregiudiziali, la nostra non è stata una ripicca, una reazione istintiva o emotiva. Noi guardiamo al bene dei cittadini, abbiamo dimostrato di non avere pregiudiziali visto che in Lombardia andiamo con il Pd”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione della candidata per la Regione Lazio Donatella Bianchi. / M5S Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev