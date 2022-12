AGI/Vista - "Le stime non ufficiali degli osservatori occidentali arrivano a oltre 250 milioni di casi, circa un abitante su cinque, con una previsione a breve di oltre un milione e mezzo di decessi. Un percorso tutt'altro che virtuoso, gestito attraverso una politica sanitaria sbagliata. Una lezione per l'intero pianeta su come non vada mai gestita un'epidemia". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell'informativa in Senato sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev