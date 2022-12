Zaia: “Con il Covid il mondo è cambiato, chi fa analisi senza rischiare niente a me non piace”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Ponte di Piave 20 dicembre 2022 “L'azienda ospedaliera di Padova prima del Covid consumava 900 camici al mese, con il Covid 4500 al giorno. Prima del covid non si vedevano i medici con le mascherine fuori dalle sale operatorie. Il mondo è cambiato, chi fa le analisi senza rischiare niente a me non piace”. Lo ha dichiarato il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia nel corso della presentazione del suo libro “I pessimisti non fanno fortuna” ospite della cantina Viticoltori Ponte Srl a Ponte di Piave. / Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev