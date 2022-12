AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 19 dicembre 2022 Siamo qui per denunciare quello che sta accadendo qui dentro. È un dovere uscire fuori dal palazzo e rendere consapevole la cittadinanza dello stato di preoccupazione che abbiamo come Movimento Cinquestelle rispetto a come si sta conducendo una manovra di bilancio che è un appuntamento fondamentale per il Paese e lo stiamo affrontando nella totale confusione del Governo, che viene qui e non solo non ha una idea chiara e politica di quello che vuole fare nel Paese, ma non ha nemmeno idea di come condurre una legge di bilancio. Io vorrei dare una fotografia di quello che sta accadendo, perché ieri il ministro dell'economia è venuto in commissione e ha depositato un emendamento che sopprimeva non solo il pos, scelta politica su cui sono tornati indietro perché l'Europa li ha schiaffeggiati, ma hanno soppresso anche il tetto al contante e adesso devono fare marcia indietro per fare altre modifiche e reinserirlo. Qui le cose sono due, o il ministro dell'economia non sa cosa porta in commissione e porta un testo che non ha letto, e questo mi sembra abbastanza grave, oppure non ha contezza di quello che riguarda il suo ministero". Così il deputato M5S Francesco Silvestri all'uscita da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev