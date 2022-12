Regionali Lazio, Meloni: “Farò rosa di tre nomi ad alleati, lunedì annuncio il candidato”

(Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Non sciolgo oggi il nome del candidato per le Regionali nel Lazio, ma l'indicazione spetta a Fdi. Tengo molto al fatto che ci sia un nome condiviso con gli alleati, quindi come già detto da alcuni farò domani una rosa di tre nomi agli alleati ed entro lunedì annuncio il candidato alla Presidenza della Regione”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della festa per il decennale dalla fondazione di Fratelli d'Italia che si è tenuta a Piazza del Popolo a Roma. / Youtube Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev