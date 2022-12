Manovra, Salvini: “Non siamo in grado di promettere miracoli”

(Agenzia Vista) Milano 17 dicembre 2022 “Sono i giorni in cui si approva la legge di bilancio, in Senato la voteremo temo 29-30 o 31 dicembre, saremo lì. Non siamo in grado di promettere miracoli”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso dell'evento “Ascolto, sostenibilità, benessere abitativo” organizzato dalla Regione Lombardia per il piano regionale dei servizi abitativi / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev