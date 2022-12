Giorgetti: “Manovra promossa da Commissione Ue, è verita incontestabile ma c'è chi tifa contro”

(Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Su 20 Paesi che hanno fatto la legge di bilancio, 10 sono stati giudicati parzialmente in linea, promossi con riserva, e 10 Paesi giudicati in linea, come l'Italia, quindi promossi. Questa è la verità incontestabile, agli atti, poi c'è chi tifa contro”. Lo ha dichiarato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso della festa per il decennale dalla fondazione di Fratelli d'Italia che si è tenuta a Piazza del Popolo a Roma. / Youtube Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev