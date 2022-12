Conte chiude a D'Amato: “Non posso accettarlo, deve 300mila euro alla Regione Lazio”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Non possiamo non partire dalla questione morale. La premessa di ogni azione politica del M5s è la questione morale. Non lo dico oggi per il Qatargate, l'ho detto sempre. Oggi lo dico affrontando il rischio della mia precisazione: io non posso accettare che in una lista del M5S ci possa essere una persona che deve alla Regione Lazio quasi 300mila euro perché ha creato un danno erariale accertato dallo Stato. Non ci giriamo intorno, non posso accettarlo come candidato alla Regione. Non possiamo fare finta che non esista”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte nel corso del suo intervento all'Assemblea regionale del Lazio di “Coordinamento 2050” / Facebook Coordinamento 2050 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev