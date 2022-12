Shoah, Sangiualiano: “ll pericolo dell'antisemitismo è ancora vivo”

AGI/Vista - “Siamo a lavoro per concludere a Roma il museo della Shoah e raccogliendo un invito della senatrice Segre in occasione del giorno della memoria noi inaugureremo alla stazione di Milano una segnaletica che indicherà il binario 21. Il pericolo dell'antisemitismo è ancora vivo” Lo ha dichiarato Gennaro Sangiuliano Ministro della Cultura parlando all'inaugurazione della lapide commemorativa dei giornalisti ebrei perseguitati per effetto delle leggi razziali, presso la sede dell'Ordine dei giornalisti del Lazio a cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev